Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Début : 2025-09-24 20:00:00

2025-09-24

Le mercredi, la scène est ouverte au café de la Forge bougez sur des rythmes de musique irlandaise ! Venez avec vos instruments ! Dès 20h. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

