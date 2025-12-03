Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac
Session de musique irlandaise Scène ouverte Café de la Forge Guillac mercredi 3 décembre 2025.
Session de musique irlandaise Scène ouverte
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Début : 2025-12-03 20:00:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Le mercredi, la scène est ouverte au café de la Forge bougez sur des rythmes de musique irlandaise ! Venez avec vos instruments ! Dès 20h. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
