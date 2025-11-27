SESSION DE MUSIQUE TRAD’ IRLANDAISE REINE DE COEUR Rennes Jeudi 27 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Viens jouer ton air préféré ou simplement savourer l’ambiance chaleureuse autour d’un verre.

[https://www.lareinedecoeur.fr/actualites/session-irlandaise-rennes](https://www.lareinedecoeur.fr/actualites/session-irlandaise-rennes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T22:00:00.000+01:00

1

https://www.lareinedecoeur.fr/

REINE DE COEUR 48 rue de Saint-Brieuc, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine