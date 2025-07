Session de pêche Rue de Gajac Villeneuve-sur-Lot

Session de pêche Rue de Gajac Villeneuve-sur-Lot vendredi 18 juillet 2025.

Session de pêche

Rue de Gajac Quai de Gajac Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Venez vous initier à la pêche sur le Lot.

En partenariat avec la fédération de pêche.

Equipements et pass d’une journée fournis par la fédération.

Inscription conseillée (jauge limitée à 10 personnes), ouvert à tous.

Rue de Gajac Quai de Gajac Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 47 99 86 philippe.gagnayre@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Session de pêche

Come and try your hand at fishing on the Lot.

In partnership with the fishing federation.

Equipment and day pass provided by the federation.

Registration recommended (limited to 10 people), open to all.

German : Session de pêche

Machen Sie sich mit dem Angeln auf dem Lot vertraut.

In Zusammenarbeit mit dem Fischereiverband.

Ausrüstung und Tagespass werden vom Verband zur Verfügung gestellt.

Anmeldung empfohlen (auf 10 Personen begrenzt), offen für alle.

Italiano :

Venite a cimentarvi nella pesca al lotto.

In collaborazione con la Federazione di pesca.

L’attrezzatura e il pass giornaliero sono forniti dalla federazione.

Iscrizione consigliata (limitata a 10 persone), aperta a tutti.

Espanol : Session de pêche

Pruebe a pescar en el Lot.

En colaboración con la federación de pesca.

Material y pase de un día a cargo de la federación.

Inscripción recomendada (limitada a 10 personas), abierta a todos.

