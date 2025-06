Session de tir à l’arc Montbazens 4 juillet 2025 07:00

Aveyron

Session de tir à l’arc Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-04

Session de tir à l’arc le vendredi soir au stade à l’aire de loisirs, à 18 h ou 19 h 30, à partir de 8 ans. Renseignements 05 65 63 77 94 ou 06 42 16 23 41. (Office de tourisme du plateau de Montbazens et Roussenn’Arc)

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Friday evening archery session at the stadium in the leisure area, at 6 or 7:30 p.m., ages 8 and up. Information 05 65 63 77 94 or 06 42 16 23 41. (Montbazens plateau tourist office and Roussenn’Arc)

German :

Bogenschießen am Freitagabend im Stadion an der Freizeitanlage, um 18 Uhr oder 19:30 Uhr, ab 8 Jahren. Informationen: 05 65 63 77 94 oder 06 42 16 23 41. (Office de tourisme du plateau de Montbazens und Roussenn’Arc)

Italiano :

Sessione di tiro con l’arco il venerdì sera allo stadio nell’area ricreativa, alle 18.00 o alle 19.30, dagli 8 anni in su. Informazioni 05 65 63 77 94 o 06 42 16 23 41. (Ufficio del turismo dell’altopiano di Montbazens e Roussenn’Arc)

Espanol :

Sesión de tiro con arco los viernes por la tarde en el estadio, en la zona de ocio, a las 18.00 o 19.30 horas, a partir de 8 años. Información 05 65 63 77 94 o 06 42 16 23 41. (Oficina de Turismo de la meseta de Montbazens y Roussenn’Arc)

L’événement Session de tir à l’arc Montbazens a été mis à jour le 2025-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)