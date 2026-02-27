Session d’écoute · Boot Camp avec Super Parquet · Eurofonik #14 Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 20:00 –

Gratuit : non Gratuit – Entrée libre Age maximum : 99

Dans le cadre du festival Eurofonik #14Venez écouter le travail des participant·e·s au Boot Camp avec Super Parquet qui réunit des instrumentistes amateur·rice·s de musiques traditionnelles. Ce stage propose ainsi d’explorer les liens qui existent entre les musiques traditionnelles et les musiques électroniques. Après 3 jours de création musicale animés par les artistes Louis Jacques et Julien Baratay, vous pourrez découvrir les enregistrements réalisés durant le Boot Camp, lors d’une session d’écoute publique. L’évènement sera suivi d’une session folk, ouverte à toutes et tous. Le Boot Camp avec Super Parquet est organisé par Trempo en partenariat avec Le Nouveau Pavillon, dans le cadre du festival Eurofonik.

Portevent Nantes 44000



