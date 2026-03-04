Session d’écoute · Boot Camp avec Super Parquet · Eurofonik #14, Portevent, Nantes

Session d’écoute · Boot Camp avec Super Parquet · Eurofonik #14 Samedi 7 mars, 20h00 Portevent Loire-Atlantique

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Dans le cadre du festival Eurofonik #14

Venez écouter le travail des participant·e·s au Boot Camp avec Super Parquet qui réunit des instrumentistes amateur·rice·s de musiques traditionnelles. Ce stage propose ainsi d’explorer les liens qui existent entre les musiques traditionnelles et les musiques électroniques. Après 3 jours de création musicale animés par les artistes Louis Jacques et Julien Baratay, vous pourrez découvrir les enregistrements réalisés durant le Boot Camp, lors d’une session d’écoute publique.

L’évènement sera suivi d’une session folk, ouverte à toutes et tous.

Le Boot Camp avec Super Parquet est organisé par Trempo en partenariat avec Le Nouveau Pavillon, dans le cadre du festival Eurofonik.

Portevent 1 boulevard Henry Orrion Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Restitution du stage de création des nouvelles musiques traditionnelles

Ameline Vildaer