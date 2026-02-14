Session DELF-DALF – Mai 2026, Maison des Langues, Limoges

Session DELF-DALF – Mai 2026 9 – 30 mars Maison des Langues Haute-Vienne

Le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et le DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) sont des diplômes de français langue étrangère. Ils sont officiellement délivrés et garantis par le Ministère de l’Education Nationale. Ce sont des diplômes à valeur nationale et internationale, harmonisés sur le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).

Chaque examen obtenu donne lieu à la délivrance d’un diplôme acquis définitivement. Les diplômes du DELF et du DALF sont indépendants : vous pouvez donc vous présenter librement à l’examen de votre choix.

Maison des Langues
39 H rue Camille Guérin
87000 Limoges
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine
mlangues-delfdalf@unilim.fr

Inscriptions : du 9 au 30 mars 2026 Examens écrits: du 19 au 21 mai 2026 Examens oraux : du 22 mai au 12 juin 2026

