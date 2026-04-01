Session d’infos « Mes droits : mon combat ! », Bibliothèque Francophone Multimédia, Limoges
Session d’infos « Mes droits : mon combat ! », Bibliothèque Francophone Multimédia, Limoges mercredi 1 avril 2026.
Session d’infos « Mes droits : mon combat ! » Mercredi 1 avril, 13h30 Bibliothèque Francophone Multimédia Haute-Vienne
En accès libre entre 13h30 et 17h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T13:30:00+02:00 – 2026-04-01T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-01T13:30:00+02:00 – 2026-04-01T17:30:00+02:00
Tu te poses des questions sur tes droits ? Info Jeunes te renseigne sur un format session d’infos et jeux sur les contacts et soutien de la vie quotidienne, l’intégration socio-professionnelle, les aides financières, la santé et te propose de la documentation adaptée à ton parcours.
L’échange pourra également s’effectuer en privé derrière le stand dans l’espace convivialité du hall de la BFM. Une information complémentaire sera apportée sur les autres thématiques Info Jeunes (orientation, emploi, engagement, loisirs…).
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Vie quotidienne, santé, travail, conso… on vient à ta rescousse ! accès aux droits droits
@ image générée par l’IA canva
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