Session d’infos « Mes droits : mon combat ! », Bibliothèque Francophone Multimédia, Limoges

Session d’infos « Mes droits : mon combat ! » Mercredi 1 avril, 13h30 Bibliothèque Francophone Multimédia Haute-Vienne

En accès libre entre 13h30 et 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T13:30:00+02:00 – 2026-04-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-01T13:30:00+02:00 – 2026-04-01T17:30:00+02:00

Tu te poses des questions sur tes droits ? Info Jeunes te renseigne sur un format session d’infos et jeux sur les contacts et soutien de la vie quotidienne, l’intégration socio-professionnelle, les aides financières, la santé et te propose de la documentation adaptée à ton parcours.

L’échange pourra également s’effectuer en privé derrière le stand dans l’espace convivialité du hall de la BFM. Une information complémentaire sera apportée sur les autres thématiques Info Jeunes (orientation, emploi, engagement, loisirs…).

Bibliothèque Francophone Multimédia place aimé césaire, limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Vie quotidienne, santé, travail, conso… on vient à ta rescousse ! accès aux droits droits

@ image générée par l’IA canva