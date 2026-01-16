Session Fornite Pont-l’Évêque

Session Fornite

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19 12:00:00

2026-02-19

Session Fortnite !

Venez vous frotter au célèbre Battle Royale en formant une équipe de 4 et jouez ensemble pour remporter le Top 1 !

Pensez à vous inscrire, les places sont limitées. A partir de 12 ans. Gratuit. .

2 place du Maréchal Foch Pont-l'Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

English : Session Fornite

Fornite video games session

