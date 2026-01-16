Session Fornite Pont-l’Évêque
Session Fornite Pont-l’Évêque jeudi 19 février 2026.
Session Fornite
2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : Gratuit
Date : jeudi 19 février 2026
Début : 2026-02-19 10:00:00
fin : 2026-02-19 12:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Session jeux vidéo de Fornite
Session Fortnite !
Venez vous frotter au célèbre Battle Royale en formant une équipe de 4 et jouez ensemble pour remporter le Top 1 !
Pensez à vous inscrire, les places sont limitées. A partir de 12 ans. Gratuit. .
2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
English : Session Fornite
Fornite video games session
L’événement Session Fornite Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Terre d’Auge Tourisme