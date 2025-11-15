Session Gamoludik Bibliothèque Saffré

Session Gamoludik

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-12-20

Un temps de jeux vidéo pour les jeunes avec LaMano

Les animateurs de LaMano vous attendent certains samedis après-midi pour un temps de jeux vidéo pré-ado/ado

Gratuit

À partir de 10 ans

Sans inscriptions .

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

English :

Video game time for youngsters with LaMano

German :

Eine Zeit für Videospiele für Jugendliche mit LaMano

Italiano :

Tempo di videogiochi per i giovani con LaMano

Espanol :

Tiempo de videojuegos para jóvenes con LaMano

L’événement Session Gamoludik Saffré a été mis à jour le 2025-10-31 par Pays Erdre Canal Forêt