Session Gamoludik Bibliothèque Saffré
Session Gamoludik Bibliothèque Saffré samedi 15 novembre 2025.
Session Gamoludik
Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-12-20
Un temps de jeux vidéo pour les jeunes avec LaMano
Les animateurs de LaMano vous attendent certains samedis après-midi pour un temps de jeux vidéo pré-ado/ado
Gratuit
À partir de 10 ans
Sans inscriptions .
Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr
English :
Video game time for youngsters with LaMano
German :
Eine Zeit für Videospiele für Jugendliche mit LaMano
Italiano :
Tempo di videogiochi per i giovani con LaMano
Espanol :
Tiempo de videojuegos para jóvenes con LaMano
L’événement Session Gamoludik Saffré a été mis à jour le 2025-10-31 par Pays Erdre Canal Forêt