SESSION GAMOLUDIK, Bibliothèque Saffré samedi 10 janvier 2026.

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Début : 2026-01-10 15:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-01-10 2026-02-07

Un temps de jeux vidéo pour les jeunes avec LaMano
Les animateurs de LaMano vous attendent certains samedis après-midi pour un temps de jeux vidéo pré-ado/ado

Gratuit
À partir de 10 ans
Sans inscriptions   .

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65  bibliotheques@cc-nozay.fr

English :

Video game time for youngsters with LaMano

L’événement SESSION GAMOLUDIK Saffré a été mis à jour le 2025-12-22 par Pays Erdre Canal Forêt