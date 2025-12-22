SESSION GAMOLUDIK, Bibliothèque Saffré

SESSION GAMOLUDIK

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Début : 2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-01-10 2026-02-07

Un temps de jeux vidéo pour les jeunes avec LaMano

Les animateurs de LaMano vous attendent certains samedis après-midi pour un temps de jeux vidéo pré-ado/ado

Gratuit

À partir de 10 ans

Sans inscriptions .

Bibliothèque 26 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

English :

Video game time for youngsters with LaMano

