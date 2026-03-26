Session Girls Only Le Sîlot Coulounieix-Chamiers
Session Girls Only Le Sîlot Coulounieix-Chamiers dimanche 5 avril 2026.
Session Girls Only
Le Sîlot 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
All Boards Family vous propose une journée Girls only composée de plusieurs activités. Au programme, session libre, death race, découverte de la fresque de Flowers & Bones, brunch des Incendiaires…
De 10h à 18h, Halles 03 et 07.
Entrée gratuite
All Boards Family vous propose une journée Girls only composée de deux animations
De 10h à 18h (Halle 07), profitez d’un accès exclusivement réservé au public féminin et minorités de genre. Au programme session libre, death race…
Découverte de la fresque de Flowers & Bones.
Entrée gratuite
De 11h à 14h (Halle 03), rejoignez le brunch des Incendiaires: un moment de partage de culture (films, musique, livre, podcasts, jeux vidéo, etc) féministe et militante, en mixité choisie.
Thème annuel Résister.
Thème du mois la rue est à nous.
Brunch en mode auberge espagnole , chacun.e ramène de quoi grignoter ainsi que plaids et coussins pour un moment doux, chaleureux et collectif.
Plus d’infos sur
– Instagram @les_incendiaires
– Contact lesincendiaires@proton.me .
Le Sîlot 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 71 46 allboards@gmail.com
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English : Session Girls Only
All Boards Family offers you a Girls only day of activities. On the program: free session, death race, discovery of the Flowers & Bones fresco, Incendiaires brunch…
From 10 a.m. to 6 p.m., Halles 03 and 07.
Free admission
L’événement Session Girls Only Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
Prochains événements à Coulounieix-Chamiers (Dordogne)
- Conférence Graine des Sens à table ! Coulounieix-Chamiers — 26 mars 2026
- Troc de plantes, boutures et graines Coulounieix-Chamiers — 4 avril 2026
- Atelier skateboard Le Sîlot Coulounieix-Chamiers — 7 avril 2026
- Stage de Skateboard Le Sîlot Coulounieix-Chamiers — 7 avril 2026
- Ateliers graffiti ou brain boxing Le Sîlot Coulounieix-Chamiers — 7 avril 2026