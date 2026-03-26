Session Girls Only Le Sîlot Coulounieix-Chamiers

Session Girls Only

Le Sîlot 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

All Boards Family vous propose une journée Girls only composée de plusieurs activités. Au programme, session libre, death race, découverte de la fresque de Flowers & Bones, brunch des Incendiaires…

De 10h à 18h, Halles 03 et 07.

Entrée gratuite

All Boards Family vous propose une journée Girls only composée de deux animations

De 10h à 18h (Halle 07), profitez d’un accès exclusivement réservé au public féminin et minorités de genre. Au programme session libre, death race…

Découverte de la fresque de Flowers & Bones.

Entrée gratuite

De 11h à 14h (Halle 03), rejoignez le brunch des Incendiaires: un moment de partage de culture (films, musique, livre, podcasts, jeux vidéo, etc) féministe et militante, en mixité choisie.

Thème annuel Résister.

Thème du mois la rue est à nous.

Brunch en mode auberge espagnole , chacun.e ramène de quoi grignoter ainsi que plaids et coussins pour un moment doux, chaleureux et collectif.

Plus d’infos sur

– Instagram @les_incendiaires

– Contact lesincendiaires@proton.me .

Le Sîlot 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 71 46 allboards@gmail.com

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English : Session Girls Only

All Boards Family offers you a Girls only day of activities. On the program: free session, death race, discovery of the Flowers & Bones fresco, Incendiaires brunch…

From 10 a.m. to 6 p.m., Halles 03 and 07.

Free admission

L’événement Session Girls Only Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux