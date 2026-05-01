Session grandir dans l’estime de soi Morville-sur-Andelle
Session grandir dans l’estime de soi Morville-sur-Andelle jeudi 14 mai 2026.
Morville-sur-Andelle
Session grandir dans l’estime de soi
78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Grandir dans l’estime de soi
Et si vous vous accordiez un temps précieux pour cultiver votre relation la plus importante celle avec vous-même ?
L’estime de soi, ce n’est pas de l’égoïsme ou de la vanité. C’est
– Se reconnaître de la valeur
– S’accepter avec ses forces et ses fragilités
– Oser être soi, pleinement
Du 14 au 17 Mai 2026, venez explorer votre estime de soi dans un cadre unique à l’écrin de l’Andelle, avec la pédagogie de Monbourquette.
Un voyage intérieur en pleine nature pour vous reconnecter à votre valeur profonde.
Places limitées
Toutes les infos ici https://www.lecrindelandelle.fr/estime-de-soi
Animé par Jean-Marie de Williencourt
06 82 75 69 99 .
78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 75 69 99
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English : Session grandir dans l’estime de soi
L’événement Session grandir dans l’estime de soi Morville-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray