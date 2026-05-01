Morville-sur-Andelle

Session grandir dans l’estime de soi

78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Grandir dans l’estime de soi

Et si vous vous accordiez un temps précieux pour cultiver votre relation la plus importante celle avec vous-même ?

L’estime de soi, ce n’est pas de l’égoïsme ou de la vanité. C’est

– Se reconnaître de la valeur

– S’accepter avec ses forces et ses fragilités

– Oser être soi, pleinement

Du 14 au 17 Mai 2026, venez explorer votre estime de soi dans un cadre unique à l’écrin de l’Andelle, avec la pédagogie de Monbourquette.

Un voyage intérieur en pleine nature pour vous reconnecter à votre valeur profonde.

Places limitées

Toutes les infos ici https://www.lecrindelandelle.fr/estime-de-soi

Animé par Jean-Marie de Williencourt

06 82 75 69 99 .

78 Chemin des Puits Morville-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 75 69 99

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English : Session grandir dans l’estime de soi

L’événement Session grandir dans l’estime de soi Morville-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray