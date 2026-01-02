Session Irish Music☘️ Perros-Guirec
Session Irish Music☘️ Perros-Guirec jeudi 19 février 2026.
Session Irish Music☘️
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d'Armor
Début : 2026-02-19 19:00:00
fin : 2026-02-19 21:00:00
2026-02-19
Place à la convivialité en musique avec une session irlandaise !
Soirée familiale avec au menu fish & chips, tapas, smash burger.
63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
