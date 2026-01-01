SESSION IRLANDAIRE AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFE DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon
SESSION IRLANDAIRE AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFE DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon jeudi 15 janvier 2026.
SESSION IRLANDAIRE AU CAFÉ DES 4 CHEMINS
CAFE DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 19:00:00
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Soirée traditionnelle dédiée aux musiques d’outre-Manche.
19h Session irlandaise.
21h scène ouverte à tous.tes musicien.nes bienvenus.
Venez nombreux ! .
CAFE DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cafedesquatrechemins31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional evening dedicated to music from across the Channel.
7pm: Irish session.
9pm: stage open to all: musicians welcome.
L’événement SESSION IRLANDAIRE AU CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE