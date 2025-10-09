Session Irlandaise au Café Breton Port de plaisance Perros-Guirec

Session Irlandaise au Café Breton Port de plaisance Perros-Guirec jeudi 9 octobre 2025.

Session Irlandaise au Café Breton

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Jeudi 9 octobre c’est session irlandaise au Café Breton !

Même si ce mois-ci on met la chanson française à l’honneur, impossible de se passer de notre rendez-vous mensuel préféré la session irlandaise !

L’occasion parfaite de changer de style, de voyager en Irlande le temps d’une soirée et de profiter d’une ambiance conviviale et festive. En plus c’est de 19h à 00h de quoi bien vous amuser !

Session gratuite et sans réservation .

Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

