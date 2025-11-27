Session Irlandaise au Café Breton Port de plaisance Perros-Guirec
Session Irlandaise au Café Breton Port de plaisance Perros-Guirec jeudi 27 novembre 2025.
Session Irlandaise au Café Breton
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-27 19:00:00
fin : 2025-11-27
Les journées se raccourcissent, les feuilles tombent et les températures dégringolent…C’est l’hiver qui approche à grands pas au Café Breton !
Mais pas de panique ! Une fois la porte du café passée, le bout du nez se réchauffe et l’ambiance festive vous fera tomber le manteau grâce à la programmation qu’on vous a préparée pour ce mois de novembre !
Au programme
Les Neg’ Marrons, soirée sous billetterie (déjà complet !)
Les indétrônables session irlandaise, comedy club & théâtre d’impro
Une soirée spéciale movember
Le retour de Koko’s et de l’Open Mic !
Le fameux Beaujolais nouveau, chaque 3ᵉ jeudi de novembre
Et d’autres événements qui vont forcément vous donner envie de réserver votre soirée !
Le 27 novembre, c’est la session Irlandaise !
Rendez-vous tout au long du mois de novembre au Café Breton ! .
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
