Session Irlandaise au Café Breton ! Café Breton Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Session Irlandaise au Café Breton !

Café Breton 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

C’est la fin de saison et la rentrée qui va avec !

Après l’été incroyable que nous venons de vivre, on va relâcher un peu les chevaux durant ce mois de septembre au Café Breton. Une programmation un peu plus calme que d’habitude, mais avec des soirées qui s’annoncent tout aussi explosives !

17/09 Session Irlandaise : Le rendez-vous mensuel incontournable. Parce qu’on ne pourrait tout simplement pas vivre sans elle.

Et bien sûr, nous restons ouverts du mardi au samedi, midi et soir ! La cantine continue, avec notamment le grand retour du poisson du moment et de ses accompagnements à partir du 15/09.

Rendez-vous au Café Breton à Perros-Guirec ! .

Café Breton 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Session Irlandaise au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec