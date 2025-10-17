Session Irlandaise au FRIKO 4 rue pasteur Guimaëc
4 rue pasteur 3 Lieu-dit Plasenn an Iliz Guimaëc Finistère
Tarif : – –
19:30:00
Le FRIKO à Guimaëc vous invite pour une nouvelle session irlandaise ! Musique live, bonne ambiance, venez découvrir le restaurant lors de cette soirée musicale. .
4 rue pasteur 3 Lieu-dit Plasenn an Iliz Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40
L’événement Session Irlandaise au FRIKO Guimaëc a été mis à jour le 2025-09-30 par OT BAIE DE MORLAIX