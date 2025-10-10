Session irlandaise avec Malo CARVOU Rue Lucien Le Lay Penmarch

Rue Lucien Le Lay Bar Chez Cathy Penmarch Finistère

Début : 2025-10-10 19:00:00

2025-10-10

Salué comme le virtuose dont la fluidité est un régale pour l’oreille par Jean-Michel Veillon, Malo Carvou est un flûtiste Breton qui est très sollicité en tant que soliste à travers l’Europe. Il a acquis une grande notoriété par son extraordinaire capacité à intégrer une variété impressionnante de genres musicaux.

Participation au chapeau. .

Rue Lucien Le Lay Bar Chez Cathy Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31

