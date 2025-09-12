Session irlandaise avec Ronan Bléjean Rue Lucien Le Lay Penmarch

Session irlandaise avec Ronan Bléjean Rue Lucien Le Lay Penmarch vendredi 12 septembre 2025.

Session irlandaise avec Ronan Bléjean

Rue Lucien Le Lay Bar Chez Cathy Penmarch Finistère

Début : 2025-09-12 19:00:00

2025-09-12

C’est aujourd’hui l’un des rares spécialistes de l’accordéon irlandais en France. Il continue aussi dans la voie de la musique bretonne en adaptant les airs de cette région à l’accordéon irlandais. On peut l’entendre au sein des formations Darhaou, du Trio Bléjean-Cureau, Jamie Mc Menemy 4 et Joa. Après avoir tourné en France, en Irlande, aux USA, il crée en 2006, avec son frère Loïc, le groupe Mercedes O’ Keeffe dans lequel les influences qui l’ont marqué se révèlent.

Libre participation. .

Rue Lucien Le Lay Bar Chez Cathy Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31

