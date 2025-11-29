Session irlandaise Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Session irlandaise Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches samedi 29 novembre 2025.
Session irlandaise
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Début : 2025-11-29 19:30:00
fin : 2025-11-29 23:30:00
2025-11-29
Yvonick F. et Géraldine P. animent la session irlandaise pour partager leur passion de la musique celtique avec nous au Ti’Boussa. Dépaysement assuré. Restauration possible. .
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
