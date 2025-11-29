Session irlandaise Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Session irlandaise

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29 23:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Yvonick F. et Géraldine P. animent la session irlandaise pour partager leur passion de la musique celtique avec nous au Ti’Boussa. Dépaysement assuré. Restauration possible. .

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

English : Session irlandaise

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Session irlandaise Avranches a été mis à jour le 2025-11-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts