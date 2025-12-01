Session irlandaise Lieu-dit Kerouspig Cavan
Session irlandaise Lieu-dit Kerouspig Cavan dimanche 21 décembre 2025.
Session irlandaise
Lieu-dit Kerouspig Centre de découverte du son Cavan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Session de musique irlandaise au centre de découverte du son. .
Lieu-dit Kerouspig Centre de découverte du son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99
English :
L’événement Session irlandaise Cavan a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose