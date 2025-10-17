Session Irlandaise Coësmes

Session Irlandaise Coësmes vendredi 17 octobre 2025.

1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

Chaque mois, le Bistrot Lab’ organise des sessions irlandaises dès 19h. Un rendez vous musical pour s’imprégner de musiques traditionnelles irlandaises.

La session irlandaise est un rassemblement de musiciens traditionnels irlandais qui jouent ensemble dans un pub. Chaque musicien peut venir y jouer comme bon lui semble.

Restauration Panini & Salades sur place à emporter .

1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79

