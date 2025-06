Session irlandaise Coutances 4 juillet 2025 18:30

Manche

Session irlandaise 20 Rue des Boissières Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 18:30:00

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Un voyage musical en Irlande, chaque mois au lady bière !

Ne manquez pas notre rendez-vous musical incontournable une immersion dans l’ambiance unique de la session irlandaise. Chaque mois, laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants qui vous transportent directement sur la verte île.

Pour accompagner ce moment convivial, régalez-vous avec les délicieuses pizzas artisanales de Massimo, présent tous les vendredis soir ! Découvrez également nos 10 bières pression, renouvelées régulièrement, ainsi qu’un large choix de softs et snacks pour tous les goûts. Entrée gratuite et ouverte à tous.

Rendez-vous au lady bière pour partager un moment festif et chaleureux. À très vite !

20 Rue des Boissières

Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49 contact@ladybiere.com

English : Session irlandaise

A musical journey to Ireland, every month at Lady bière!

Don’t miss our not-to-be-missed musical rendezvous: an immersion in the unique atmosphere of the Irish session. Every month, let yourself be carried away by the bewitching rhythms that transport you directly to the green island.

To accompany this convivial moment, treat yourself to Massimo?s delicious artisanal pizzas, present every Friday evening! Discover our 10 regularly-changing draught beers, as well as a wide selection of softs and snacks to suit all tastes. Admission is free and open to all.

Join us at Lady bière for a warm and festive evening. See you soon!

German :

Eine musikalische Reise nach Irland, jeden Monat im lady bière!

Verpassen Sie nicht unseren unumgänglichen musikalischen Termin: ein Eintauchen in die einzigartige Atmosphäre der irischen Session. Lassen Sie sich jeden Monat von den betörenden Rhythmen mitreißen, die Sie direkt auf die grüne Insel entführen.

Um diesen geselligen Moment zu begleiten, verwöhnen Sie sich mit den köstlichen handgemachten Pizzen von Massimo, der jeden Freitagabend anwesend ist! Entdecken Sie auch unsere 10 regelmäßig wechselnden Biere vom Fass sowie eine große Auswahl an Softdrinks und Snacks für jeden Geschmack. Eintritt frei und für alle offen.

Treffen Sie sich im lady bière, um einen festlichen und herzlichen Moment zu teilen. Bis bald!

Italiano :

Un viaggio musicale in Irlanda, ogni mese al Lady bière!

Non perdete il nostro imperdibile appuntamento musicale: un’immersione nell’atmosfera unica della sessione irlandese. Ogni mese, lasciatevi trasportare dai ritmi ammalianti che vi porteranno direttamente nell’isola verde.

Per concludere la serata, concedetevi le deliziose pizze fatte in casa di Massimo, servite ogni venerdì sera! Potrete anche provare le nostre 10 birre alla spina che cambiano regolarmente, oltre a un’ampia selezione di soft e snack per tutti i gusti. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Unitevi a noi alla Lady Bière per una serata calda e festosa. Vi aspettiamo!

Espanol :

Un viaje musical a Irlanda, ¡todos los meses en Lady bière!

No se pierda nuestra cita musical ineludible: una inmersión en el ambiente único de la sesión irlandesa. Cada mes, déjese llevar por los ritmos hechizantes que le transportarán directamente a la isla verde.

Para acompañar esta velada de convivencia, deléitese con las deliciosas pizzas caseras de Massimo, que se sirven todos los viernes por la noche También podrá degustar nuestras 10 cervezas de barril, que cambian regularmente, así como una amplia selección de softs y aperitivos para todos los gustos. La entrada es gratuita y está abierta a todos.

Acompáñenos en Lady Bière para pasar una velada cálida y festiva. ¡Le esperamos!

L’événement Session irlandaise Coutances a été mis à jour le 2025-06-25 par Coutances Tourisme