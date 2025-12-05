Session irlandaise Coutances
Session irlandaise Coutances vendredi 5 décembre 2025.
Session irlandaise
20 Rue des Boissières Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Un voyage musical en Irlande, chaque mois au lady bière !
Ne manquez pas notre rendez-vous musical incontournable une immersion dans l’ambiance unique de la session irlandaise. Chaque mois, laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants qui vous transportent directement sur la verte île.
Pour accompagner ce moment convivial, régalez-vous avec les délicieuses pizzas artisanales de Massimo, présent tous les vendredis soir ! Découvrez également nos 10 bières pression, renouvelées régulièrement, ainsi qu’un large choix de softs et snacks pour tous les goûts. Entrée gratuite et ouverte à tous.
Rendez-vous au lady bière pour partager un moment festif et chaleureux. À très vite ! .
20 Rue des Boissières Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49 contact@ladybiere.com
English : Session irlandaise
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Session irlandaise Coutances a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme