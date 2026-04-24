Session irlandaise Coutances
Session irlandaise Coutances vendredi 3 juillet 2026.
Coutances
Session irlandaise
20 Rue des Boissières Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Un voyage musical en Irlande, chaque mois au lady bière !
Ne manquez pas notre rendez-vous musical incontournable une immersion dans l’ambiance unique de la session irlandaise. Chaque mois, laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants qui vous transportent directement sur la verte île.
Pour accompagner ce moment convivial, régalez-vous avec les délicieuses pizzas artisanales de Massimo, présent tous les vendredis soir ! Découvrez également nos 10 bières pression, renouvelées régulièrement, ainsi qu’un large choix de softs et snacks pour tous les goûts. Entrée gratuite et ouverte à tous.
Rendez-vous au lady bière pour partager un moment festif et chaleureux. À très vite ! .
20 Rue des Boissières Coutances 50200 Manche Normandie +33 9 70 51 54 49 contact@ladybiere.com
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English : Session irlandaise
L’événement Session irlandaise Coutances a été mis à jour le 2026-04-24 par Coutances Tourisme
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