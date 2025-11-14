Session irlandaise

1 rue des ardoisières 35134 Coësmes Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Chaque mois, le Bistrot Lab’ organise une session irlandaise. Un rendez vous musical pour s’imprégner de musiques traditionnelles irlandaises. La session irlandaise est un rassemblement de musiciens traditionnels irlandais qui jouent ensemble dans un pub. Chaque musicien peut venir y jouer comme bon lui semble.

Entrée libre Restauration Pizza sur place .

1 rue des ardoisières 35134 Coësmes Janzé 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Session irlandaise Janzé a été mis à jour le 2025-11-06 par ADT 35 ADMIN