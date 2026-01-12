Session irlandaise L’Escale Café Culture Café & Restaurant Landéda
Session irlandaise L’Escale Café Culture Café & Restaurant Landéda dimanche 15 mars 2026.
Session irlandaise
L’Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 17:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
L’Escale vous donne rendez-vous en pour des concerts et animations variés ! Venez découvrir des sessions musicales et des projections dans une ambiance conviviale. Plus d’infos à venir… .
L’Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Session irlandaise
L’événement Session irlandaise Landéda a été mis à jour le 2026-01-12 par OT PAYS DES ABERS