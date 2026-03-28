Session irlandaise Blackrock Irish Pub Landerneau

Session irlandaise

Blackrock Irish Pub 18 rue Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 19:00:00

fin : 2026-04-01 22:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-22

Open Irish Session à Landerneau avec de la musique irlandaise live au BlackRock Irish Pub !

Plongez dans l’ambiance chaleureuse et authentique de la musique traditionnelle avec notre Open Irish Session à Landerneau.

Que vous soyez musicien confirmé, amateur passionné ou simple curieux, cet événement est l’occasion idéale de découvrir et partager des airs irlandais dans une atmosphère conviviale.

Une session ouverte à tous les musiciens

Notre session de musique irlandaise est ouverte à tous les musiciens, quel que soit votre niveau ou votre instrument violon, guitare, flûte, bodhrán, accordéon, ou tout autre instrument traditionnel.

Venez jouer, improviser et échanger autour de la richesse du répertoire irlandais.

– Le 1er et le 3e mercredi de chaque mois.

– De septembre à avril.

– Un rendez-vous régulier pour faire vivre la musique irlandaise à Landerneau ! .

Blackrock Irish Pub 18 rue Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17

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English : Session irlandaise

L’événement Session irlandaise Landerneau a été mis à jour le 2026-03-28 par OT LANDERNEAU DAOULAS