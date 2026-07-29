Session Irlandaise Ar Mouskoul Cave de Kergoat Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Session Irlandaise

Ar Mouskoul Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Ar Mouskoul organise une session irlandaise avec un apéro concert.

Entrée libre. .

Ar Mouskoul Cave de Kergoat 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

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English :

L’événement Session Irlandaise Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS