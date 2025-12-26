Session Irlandaise Le Contre Temps Moncontour
Session Irlandaise Le Contre Temps Moncontour mardi 6 janvier 2026.
Session Irlandaise
Le Contre Temps 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 19:30:00
fin : 2026-01-06
Date(s) :
2026-01-06
Découvrez la musique irlandaise avec Ellie et Nick.
L’occasion de pratiquer, de rencontrer des musiciens et d’apprendre de nouvelles musiques. .
Le Contre Temps 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Session Irlandaise Moncontour a été mis à jour le 2025-12-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor