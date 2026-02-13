Session irlandaise pour la Saint-Patrick Café de la Forge Guillac

Session irlandaise pour la Saint-Patrick

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Début : 2026-03-18 19:00:00

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Le Café de la Forge fête La Saint Patrick. Nous pourrons vous accueillir comme il se doit avec de la musique irlandaise, des galettes saucisses et de la bonne humeur ! A19h. .

