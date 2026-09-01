Session Irlandaise Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal
vendredi 18 septembre 2026 · Bistrot Amzer Zo · Saint-Ségal
Informations pratiques
Saint-Ségal
Session Irlandaise
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Jim Hayes et Ciaran Kelly, tels les troubadours du Moyen-Age, racontent des histoires en chantant en Anglais et Gaélique, parfois en Breton. Des chansons d’amour en passant par les chants marins (les shanties), aux balades historiques, ils emmènent le publique pour un voyage à travers le paysage musical irlandais. Il propose à qui veut venir les accompagner. Venez donc chanter et jouer avec eux. .
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
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English :
L’événement Session Irlandaise Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE