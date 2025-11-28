SESSION JAM CONCERT AU STOCK LE STOCK Mennecy

SESSION JAM CONCERT AU STOCK Vendredi 28 novembre, 21h00 LE STOCK Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T21:00:00 – 2025-11-28T23:30:00

Fin : 2025-11-28T21:00:00 – 2025-11-28T23:30:00

JAM au Stock ! Pour tous les musiciens souhaitant jammer, rendez-vous à la

régie.

Enjoy !

LE STOCK 7 rue Charles Péguy, 91540 Mennecy Mennecy 91540 Le Village Levitt Essonne Île-de-France https://www.le-stock-mennecy.fr/ https://www.facebook.com/lestockmennecy/?locale=fr_FR Au coeur de la ville de Mennecy, dans le sud de l’Essonne, se niche un lieu singulier, où la passion pour la bière artisanale et la musique se mêlent dans une ambiance conviviale et festive. Un bar à bière qui transcende les frontières de la simple taverne pour devenir un véritable temple dédié à la dégustation de bières artisanales de qualité ainsi qu’à la découverte musicale.

Ouvert l’après-midi aussi bien pour travailler, que pour se détendre entre amis autour de jeux de société, le Stock est ouvert en soirée pour profiter d’animations diverses comme des soirées spéciales (Anniversaire du Stock, Soirée That’s My Jam, Halloween, Saint Patrick), des soirées vinyles, des cabarets de théâtre d’improvisation, des soirée stand-up, des blind test, les vernissages d’artistes émergents des soirées JAM scènes ouvertes aux artistes, des soirées Tremplin…

Mais le Stock est aussi et surtout un lieu offrant des concerts de styles variés chaque week-end.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars JAM Scène ouverte