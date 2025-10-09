Session Jazz Le Champ Commun Augan

Session Jazz Le Champ Commun Augan jeudi 9 octobre 2025.

Session Jazz

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Reprise des sessions jazz tous les deuxièmes jeudis du mois, avec en ouverture Sébastien Ducher au Piano, Jean-Claude Oleksiak à la contrebasse et Édouard Heller à la batterie. Ils joueront sur un répertoire des standards de jazz avant de céder la place pour une session jam ouverte à toutes et tous jusqu’à 22h30 (sono, micro, piano, percus, batterie ampli basse seront à disposition).

LE CHAMP COMMUN // PRIX LIBRE // CONTACT estaminet@lechampcommun.fr // 0297934851 // Petite restauration sur place .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Session Jazz Augan a été mis à jour le 2025-09-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande