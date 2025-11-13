Session Jazz Le Champ Commun Augan
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Pour cette Session Jazz à Augan au Champ Commun, comme chaque 2e jeudi du mois, nous accueillions en ouverture La Tchova . La Tchova , c’est la salutation au jazz moderne d’un trio manouche traditionnel. Né en 2024, sous l’impulsion du guitariste Benjamin Proust, le trio s’appuie sur une section rythmique solide avec Joran Marsac à la guitare et Fred Dong Brault à la Contrebasse. RDV pour plonger dans un univers swing manouche.
LE CHAMP COMMUN / PRIX LIBRE / CONTACT estaminet@lechampcommun.fr / 0297934851 / Petite restauration sur place .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
