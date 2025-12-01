Session jazz Le Champ Commun Augan

Session jazz

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Comme chaque 2e jeudi du mois, d’octobre à juin, Edouard Heller vous donne rendez-vous pour venir écouter des musicien·nes en ouverture et pour jouer à votre tour au cours d’une jam session sur les grands standards du jazz, blues, bop… sans oublier les chansons éternelles de broadway, bossas nova et samba brésiliennes. Musique non-stop de 19h à 22h30 ! Sono, micro, piano, percus, batterie, ampli, basse sont à disposition pour la jam.

Prix libre, petite restauration sur place

Contact estaminet@lechampcommun.fr ou 02 97 93 48 51 / Petite restauration sur place

