Session Jazz Bar associatif L’Ecurie Genêts
Session Jazz Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 21 décembre 2025.
Session Jazz
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 18:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Hervé Hec invite ses amis .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
English : Session Jazz
L’événement Session Jazz Genêts a été mis à jour le 2025-12-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts