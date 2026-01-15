Session Jeux de Société Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans

Session Jeux de Société Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans samedi 28 février 2026.

Session Jeux de Société

Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 19:00:00

Date(s) :
2026-02-28

À l’occasion du lancement du prêt de jeu de société, la médiathèque vous invite à un après-midi dédié au jeu de société ! Venez en tester avec l’association In Nomine Ludi.
Tout public   .

Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 47 75  mediatheque@bressehauteseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Session Jeux de Société

L’événement Session Jeux de Société Bletterans a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme JurAbsolu