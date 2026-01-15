Session Jeux de Société Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans
Session Jeux de Société Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans samedi 28 février 2026.
Session Jeux de Société
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 19:00:00
Date(s) :
2026-02-28
À l’occasion du lancement du prêt de jeu de société, la médiathèque vous invite à un après-midi dédié au jeu de société ! Venez en tester avec l’association In Nomine Ludi.
Tout public .
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 47 75 mediatheque@bressehauteseille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Session Jeux de Société
L’événement Session Jeux de Société Bletterans a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme JurAbsolu