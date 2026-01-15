Session Jeux de Société Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans

Session Jeux de Société

Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans

Gratuit

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 19:00:00

2026-02-28

À l’occasion du lancement du prêt de jeu de société, la médiathèque vous invite à un après-midi dédié au jeu de société ! Venez en tester avec l’association In Nomine Ludi.

Tout public .

Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté

