SESSION LIBRE CONSTRUCTION Roubaix

SESSION LIBRE CONSTRUCTION Roubaix mercredi 17 septembre 2025.

SESSION LIBRE CONSTRUCTION

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-09-17 2025-12-17

Les mercredis et les samedis, profitez des sessions libres en Halle C, pour réaliser vos projets personnels avec l’appui technique du chef d’atelier et de la communauté d’utilisateur.rice.s !

Mineur.e.s non autorisé.e.s

Vêtements amples déconseillés. Vêtements chauds recommandés en hiver.

Des équipements de protection individuels peuvent être mis à votre disposition

La matériauthèque est accessible à la discrétion du chef d’atelier.

Pour réserver un créneau, adhérez à la Fabrique.

Merci de bien conserver votre adhésion, elle vous sera demandée à l’entrée de l’espace.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

On Wednesdays and Saturdays, take advantage of free sessions in Hall C, to carry out your personal projects with the technical support of the workshop manager and the user community!

Minors not authorized

Loose-fitting clothing not recommended. Warm clothing recommended in winter.

Personal protective equipment can be provided

The material library is accessible at the discretion of the workshop manager.

To reserve a slot, join the Fabrique.

Please keep your membership card in a safe place, as you will be asked to show it on entering the space.

German :

Nutzen Sie mittwochs und samstags die freien Sitzungen in Halle C, um Ihre persönlichen Projekte mit der technischen Unterstützung des Werkstattleiters und der Benutzergemeinschaft zu verwirklichen!

Minderjährige ohne Genehmigung

Lockere Kleidung wird nicht empfohlen. Warme Kleidung im Winter empfohlen.

Persönliche Schutzausrüstung kann Ihnen zur Verfügung gestellt werden

Die Materialbibliothek ist nach Ermessen des Werkstattleiters zugänglich.

Um einen Slot zu reservieren, treten Sie der Fabrique bei.

Bitte bewahren Sie Ihre Mitgliedschaft gut auf, da sie beim Betreten des Raums verlangt wird.

Italiano :

Il mercoledì e il sabato, approfittate delle sessioni gratuite nella Sala C, per realizzare i vostri progetti con il supporto tecnico del responsabile del workshop e della comunità di utenti!

Minori non autorizzati

Si sconsiglia di indossare abiti larghi. Si consiglia un abbigliamento caldo in inverno.

I dispositivi di protezione personale possono essere messi a disposizione

La biblioteca dei materiali è accessibile a discrezione del responsabile del laboratorio.

Per prenotare un posto, iscrivetevi alla Fabrique.

Si prega di conservare la tessera associativa in un luogo sicuro, poiché verrà richiesta all’ingresso nello spazio.

Espanol :

Los miércoles y sábados, aproveche las sesiones gratuitas del pabellón C para llevar a cabo sus propios proyectos con el apoyo técnico del responsable del taller y de la comunidad de usuarios

Menores no autorizados

No se recomienda llevar ropa holgada. Se recomienda llevar ropa de abrigo en invierno.

Es posible que se ponga a su disposición equipo de protección personal

La biblioteca de materiales es accesible a discreción del responsable del taller.

Para reservar una plaza, inscríbase en la Fabrique.

Guarde su carné de socio en un lugar seguro, ya que se le pedirá que lo muestre al entrar en el espacio.

