SESSION LIBRE MACHINES NUMÉRIQUES Roubaix mercredi 17 septembre 2025.

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Début : 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 18:00:00

2025-09-17 2025-12-10

Bidouilleur.se.s professionnel.le.s ou simple curieux.ses, les samedis et mercredis, venez découvrir les possibilités que vous offre le Fablab !

Accompagné.e par le Fablab Manager, utilisez librement les machines à commande numérique pour réaliser vos projets !

Dès 11 ans (ou dès 8 ans accompagné d’un adulte)

La réservation d’un créneau ne garantit pas l’usage exclusif d’une machine.

La matériauthèque est accessible à la discrétion du fabmanager.

Pour réserver un créneau, adhérez à la Fabrique.

Merci de bien conserver votre adhésion, elle vous sera demandée à l’entrée de l’espace.

Mineur.e.s non autorisé.e.s

Vêtements amples déconseillés. Vêtements chauds recommandés en hiver.

Des équipements de protection individuels peuvent être mis à votre disposition

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

Whether you’re a professional tinkerer or just curious, come and discover the possibilities offered by the Fablab on Saturdays and Wednesdays!

Accompanied by the Fablab Manager, you’re free to use the numerically controlled machines to realize your projects!

From 11 years old (or from 8 years old accompanied by an adult)

Booking a slot does not guarantee exclusive use of a machine.

The material library is accessible at the fabmanager’s discretion.

To reserve a slot, join the Fabrique.

Please keep your membership card in a safe place, as you will be asked for it on entering the space.

Minors not authorized

Loose-fitting clothing not recommended. Warm clothing recommended in winter.

Personal protective equipment can be provided

The material library is accessible at the discretion of the workshop manager.

To reserve a slot, join the Fabrique.

Please keep your membership card in a safe place, as you will be asked to show it on entering the space.

German :

Ob professionelle Tüftler oder einfach nur Neugierige, samstags und mittwochs können Sie die Möglichkeiten des Fablab entdecken!

In Begleitung des Fablab-Managers können Sie die CNC-Maschinen frei nutzen, um Ihre Projekte zu verwirklichen!

Ab 11 Jahren (oder ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen)

Die Reservierung eines Zeitfensters garantiert nicht die ausschließliche Nutzung einer Maschine.

Die Materialbibliothek ist nach Ermessen des Fabmanagers zugänglich.

Um einen Slot zu reservieren, müssen Sie Mitglied in der Fabrique werden.

Bitte bewahren Sie Ihre Mitgliedschaft gut auf, da sie am Eingang des Raums verlangt wird.

Minderjährige nicht erlaubt

Lockere Kleidung ist nicht empfehlenswert. Warme Kleidung im Winter empfohlen.

Persönliche Schutzausrüstung kann Ihnen zur Verfügung gestellt werden

Die Materialbibliothek ist nach Ermessen des Werkstattleiters zugänglich.

Um einen Slot zu reservieren, treten Sie der Fabrique bei.

Bitte bewahren Sie Ihre Mitgliedschaft gut auf, da sie beim Betreten des Raums verlangt wird.

Italiano :

Che siate professionisti o semplici curiosi, il sabato e il mercoledì venite a scoprire le possibilità offerte dal Fablab!

Accompagnati dal responsabile del Fablab, sarete liberi di utilizzare le macchine a controllo digitale per creare i vostri progetti!

Da 11 anni in su (o da 8 anni in su accompagnati da un adulto)

La prenotazione di uno slot non garantisce l’uso esclusivo di una macchina.

La biblioteca dei materiali è accessibile a discrezione del fabmanager.

Per prenotare uno slot, iscriviti alla Fabrique.

Si prega di conservare la tessera associativa in un luogo sicuro, poiché verrà richiesta al momento dell’ingresso nello spazio.

Minori non autorizzati

Si sconsiglia di indossare abiti larghi. Si consiglia un abbigliamento caldo in inverno.

I dispositivi di protezione personale possono essere messi a disposizione

La biblioteca dei materiali è accessibile a discrezione del responsabile del laboratorio.

Per prenotare un posto, iscrivetevi alla Fabrique.

Si prega di conservare la tessera associativa in un luogo sicuro, poiché verrà richiesta all’ingresso nello spazio.

Espanol :

Tanto si eres un manitas profesional como un simple curioso, los sábados y miércoles ven a descubrir las posibilidades que te ofrece el Fablab

Acompañado por el responsable del Fablab, podrás utilizar libremente las máquinas de control digital para crear tus propios proyectos

A partir de 11 años (o a partir de 8 años acompañado de un adulto)

La reserva de una plaza no garantiza el uso exclusivo de una máquina.

La biblioteca de materiales es accesible a discreción del fabmanager.

Para reservar una plaza, únase a la Fabrique.

Guarde su carné de socio en un lugar seguro, ya que se le pedirá que lo muestre al entrar en el espacio.

Menores no autorizados

No se recomienda llevar ropa holgada. Se recomienda llevar ropa de abrigo en invierno.

Es posible que se ponga a su disposición equipo de protección individual

La biblioteca de materiales es accesible a discreción del responsable del taller.

Para reservar una plaza, inscríbase en la Fabrique.

Guarde su carné de socio en un lugar seguro, ya que se le pedirá que lo muestre al entrar en el espacio.

