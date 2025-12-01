Session loups-garous Médiathèque Plouaret

Session loups-garous

Médiathèque 29 Rue du Stade Plouaret Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 19:30:00

2025-12-19

Session Les loups-garous de Thiercelieux

Jeu de rôle à partir de 10 ans

Inscription sur place ou par mail

Petit goûter pour les participants qui arrivent avant 18h .

