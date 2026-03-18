Session moulage protections auditives Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Session moulage protections auditives

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Nous accueillons Earcare Développement ACS-custom France le 27 avril pour une nouvelle session de moulages groupés pour des protecteurs auditifs et IEM sur mesure, en partenariat avec Agi-Son.

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Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 70 21 78 administration@maisondesartistes-chamonix.com

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English :

We welcome Earcare Développement ACS-custom France on April 27 for a new group molding session for custom hearing protectors and IEMs, in partnership with Agi-Son.

L’événement Session moulage protections auditives Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc