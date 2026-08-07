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AGENDA · Quimperlé

Session musique et danse irlandaise La loco Quimperlé

mercredi 26 août 2026 · La loco · Quimperlé

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La loco
Adresse
33 Boulevard de la Gare
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Session musique et danse irlandaise

La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Venez trembler au son de la Musique traditionnelle Irlandaise !
Chaque mercredi entre 18H et 21H en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !
Quoi de mieux pour finir la journée peinard en sirotant une p’tite mousse maison ?   .

La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Session musique et danse irlandaise Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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