Session musique et danse irlandaise La loco Quimperlé
mercredi 26 août 2026 · La loco · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Session musique et danse irlandaise
La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Venez trembler au son de la Musique traditionnelle Irlandaise !
Chaque mercredi entre 18H et 21H en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !
Quoi de mieux pour finir la journée peinard en sirotant une p’tite mousse maison ? .
La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Session musique et danse irlandaise Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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