Session musique irlandaise – PED Local PED, face à la mairie Plougasnou
dimanche 20 septembre 2026 · Local PED, face à la mairie · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Session musique irlandaise – PED
Local PED, face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Plusieurs musiciens du coin s’installent quelques heures et partagent leurs meilleurs morceaux irlandais ! N’hésitez pas à venir jouer avec eux ou danser !
Venez faire votre plus beau pas de danse au son des violons et des flûtes !
Ouvert à tous, ave Projets Echanges et Développement. .
Local PED, face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70
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English :
L’événement Session musique irlandaise – PED Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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