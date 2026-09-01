Session musique irlandaise – PED Local PED, face à la mairie Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Session musique irlandaise – PED

Local PED, face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Plusieurs musiciens du coin s’installent quelques heures et partagent leurs meilleurs morceaux irlandais ! N’hésitez pas à venir jouer avec eux ou danser !

Venez faire votre plus beau pas de danse au son des violons et des flûtes !

Ouvert à tous, ave Projets Echanges et Développement. .

Local PED, face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 38 02 02 70

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English :

L’événement Session musique irlandaise – PED Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX