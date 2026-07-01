Session musiques et danses bretonnes, La Loco, Quimperlé
mercredi 8 juillet 2026 · La Loco · Quimperlé
Informations pratiques
Session musiques et danses bretonnes Mercredi 8 juillet, 18h00 La Loco Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T18:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:00:00+02:00
18h00- 22h00
La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé
️ PAF : don libre
Avis aux amateurs de la gwerz, de la sône, du kantig et du kan-ha-diskan !!!
La LOCO n’est pas peu fière d’accueillir musicien.ne.s, danseuses et danseurs (car on a un sacré beau parquet) pour un temps convivial pour jouer et partager vos thèmes de gavotte, an dro et autres plinn débridés !
C’est l’occasion de se rencontrer entre passionné.e.s et partager les airs du pays autour d’une bonne bolée !
Alors, on lâche les fauves et on envoie la musique ???!!!
Afin de prévoir un encas pour les musiciens qui désirent participer à la session, mille mercis à vous de vous inscrire en envoyant un pigeon voyageur googlelisé à : jeanchristianklotz@gmail.com
https://www.facebook.com/events/902190069569837/?event_time_id=902190079569836
La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:jeanchristianklotz@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/902190069569837/?event_time_id=902190079569836 »}] https://www.facebook.com/events/902190069569837/?event_time_id=902190079569836 AVEN
18h00- 22h00
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