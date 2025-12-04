Session musiques et danses bretonnes La Loco Quimperlé
Session musiques et danses bretonnes La Loco Quimperlé jeudi 4 décembre 2025.
Session musiques et danses bretonnes
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-04 22:00:00
Date(s) :
2025-12-04
Avis aux amateurs de la gwerz, de la sône, du kantig et du kan-ha-diskan !!!
La Loco n’est pas peu fière d’accueillir désormais chaque jeudi musicien.ne.s, danseuses et danseurs (car on a un sacré beau parquet) pour un temps convivial pour jouer et partager vos thèmes de gavotte, an dro et autres plinn débridés !
C’est l’occasion de se rencontrer entre passionné.e.s et partager les airs du pays autour d’une bonne bolée !
Afin de prévoir un encas pour les musiciens qui désirent participer à la session, mille mercis à vous de vous inscrire en envoyant un pigeon voyageur googlelisé à jeanchristianklotz@gmail.com .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Session musiques et danses bretonnes Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS