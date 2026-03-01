Session musiques et danses bretonnes La Loco Quimperlé

Session musiques et danses bretonnes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12 22:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Avis aux amateurs de la gwerz, de la sône, du kantig et du kan-ha-diskan !!!

La Loco n’est pas peu fière d’accueillir désormais chaque jeudi musicien.ne.s, danseuses et danseurs (car on a un sacré beau parquet) pour un temps convivial pour jouer et partager vos thèmes de gavotte, an dro et autres plinn débridés !

C’est l’occasion de se rencontrer entre passionné.e.s et partager les airs du pays autour d’une bonne bolée !

Afin de prévoir un encas pour les musiciens qui désirent participer à la session, mille mercis à vous de vous inscrire en envoyant un pigeon voyageur googlelisé à jeanchristianklotz@gmail.com .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Session musiques et danses bretonnes

L’événement Session musiques et danses bretonnes Quimperlé a été mis à jour le 2026-03-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS